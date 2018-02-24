В Приморском океанариуме поселились пингвины

В научно-образовательном комплексе (НОК) "Приморский океанариум" появились шесть птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщила "РГ" пресс-секретарь учреждения Елена Молчанова.

Птенцам от девяти до 16 месяцев, пока для посетителей они не доступны, живут в адаптационном комплексе НОК.

Пингвины приобретены при участии Международного благотворительного фонда "Константиновский". Птицы прибыли из питомника Nature Resource Network s.r.o. (Чешская республика), поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира.

Орнитологи Приморского океанариума выезжали в Чехию для общения с будущими подопечными, чтобы птенцы успели к ним привыкнуть и стресс от переезда был минимальным. Специалисты говорят, что уже различают малышей "по лицам".

Птицы здоровы, неплохо перенесли дорогу и связанные с этим волнения. Об этом говорят их подвижность и хороший аппетит. Они общительны, позволяют себя гладить и охотно идут на контакт.

Справка "РГ"



Пингвин Гумбольдта или перуанский пингвин (Spheniscus humboldti) назван в честь немецкого ученого Александра Гумбольдта. Рост взрослой особи - до 70 сантиметров, вес - до пяти килограммов. Живут на западном побережье Южной Америки. Гнездятся в гротах среди камней на побережье Чили и Перу. В неволе могут прожить до тридцати лет.