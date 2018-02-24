Путин поручил утвердить план по улучшению экологии в Красноярске

Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Красноярске поручил разработать и утвердить до 15 июня президент.

Такое поручение опубликовано на сайте Кремля. Адресовано оно премьер-министру Дмитрию Медведеву. Разработать план нужно будет совместно с правительством Красноярского края и заинтересованными организациями.

Напомним, что в этом году, как и в прошлом, в городе несколько раз объявляли режим "черного неба". В начале февраля Владимир Путин посетил Красноярск, собрал совещание по экологическим вопросам и призвал разработать трехсторонний план по улучшению ситуации в городе. По его словам, документ должен касаться самых разных сфер - транспорта, энергетики, промышленного производства.