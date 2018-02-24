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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Родственникам погибших в ДТП в Новосибирске окажут помощь

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)

Родным пострадавших в аварии в Новосибирске будет оказана помощь. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь мэра Анатолия Локтя Артем Роговский, главе города оперативно доложили о происшествии, после чего он распорядился помочь семье.

Фото: depositphotos.com
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Обстоятельства ДТП, которое произошло накануне вечером на Октябрьском мосту, продолжают выяснять следователи. В людей, которые стояли на тротуаре и смотрели праздничный салют, врезался автомобиль, погибли 40-летняя женщина и ее трехлетний сын.

ГУ МВД РФ по Новосибирской области называет возможной причиной аварии то, что водитель не справился с управлением.

Военно-следственный отдел СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц. Предположительно, за рулем Honda CR-V был военный.

Ребенок погиб на месте, мать скончалась в машине "скорой". Пострадали еще двое мужчин из этой же семьи: отец ребенка и его дядя. Один из пострадавших остается в больнице.

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