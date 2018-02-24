Жители Петербурга выложили в социальные сети фотографиями необычного явления - световых столбов. Яркие вертикальные полосы разных цветов можно было наблюдать в небе этой ночью в Выборском и Калининском районах.

Жительница Выборского района на своей странице "ВКонтакте" написала что, выглянув из окна около трех утра, она увидела разноцветные полоски на темном небе.

"Как здорово жить в Петербурге, теперь у нас не только белые ночи можно увидеть, но и северным сиянием полюбоваться", - пишут интернет-пользователи.

По данным метеорологов, полосы на небе красных, синих и зеленых оттенков - это световые столбы или световой лес. Подобное оптическое явление возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе, что характерно для морозной погоды, которая сейчас как раз установилась в Петербурге.

Публикация от Darya Batanova (@daryabat) Фев 23, 2018 в 10:03 PST

Публикация от Irina Pokhvalova (@irinapokhvalova) Фев 24, 2018 в 12:46 PST