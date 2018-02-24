В Новгороде пьяный водитель сбил четверых детей на "зебре"

В Великом Новгороде выясняются обстоятельства, при которых на улице Ломоносова были сбиты четверо детей.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, вечером 23 февраля 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki влетел в группу школьников, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

В результате двое детей, мальчик и девочка, были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Еще двоих пострадавших школьников доставили в травмпункт.

Водитель уехал с места происшествия, но его личность быстро установили. Сейчас мужчина задержан и дает показания.

По предварительным данным, водитель был пьян.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. По ее результатам в ведомстве обещают принять процессуальное решение.