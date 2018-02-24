В Петербурге пассажирский автобус попал в массовое ДТП

Несколько машин и пассажирский автобус столкнулись в Пушкинском районе.

В пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что столкновение произошло на 682-м километре Московского шоссе.

- Автобус, следовавший по маршруту № 192 столкнулся с автомобилем Toyota, а после вылетел на встречную полосу и врезался в Chevrolet, - рассказали в ГИБДД.

Известно, что в ДТП пострадал водитель автомобиля Chevrolet. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы доставить оттуда пострадавшего. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.