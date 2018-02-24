Дипломаты РФ рассказали о задержании в Тунисе судна из Новороссийска

Задержанное в Тунисе судно, следовавшее из Новороссийска, принадлежит турецкой компании. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Тунисе.

"Судно, принадлежащее турецкой компании, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики", - рассказали в российском диппредставительстве.

По словам дипломатов, 15 февраля корабль попал в шторм и запросил заход в порт города Сфакс (в 270 километрах к юго-востоку от столицы Туниса) для осуществления ремонтных работ. Местные таможенные органы приступили к досмотру судна, который продолжается в настоящее время.

"Представитель компании-владельца груза находится в Тунисе для прояснения ситуации с судном. Среди членов экипажа задержанного судна российских граждан нет", - подчеркнули в посольстве РФ.

Ранее в субботу некоторые СМИ сообщили, что задержанное в Тунисе судно из Новороссийска перевозило военный груз в Камерун или Ливию. При досмотре судна тунисские власти обнаружили партию большегрузных грузовиков, БМП, стрелковое оружие и амуницию.