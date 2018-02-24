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24.02.2018 14:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Автомобиль из "Бриллиантовой руки" в Сочи "пробил" стену дома

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В центре Сочи на парковке по адресу улица Островского, 39 появился необычный стрит-арт, изображающий "Москвич-412", пробивший стену дома. Картина была выполнена в стиле объемного рисунка насколько реалистично, что некоторые местные жители предположили, будто действительно случилось ДТП.

Фото: РИА Новости
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Позже художники, авторы данного рисунка, опубликовали его в Instagram, пояснив, что это тот самый "Москвич" из кинофильма Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Команда граффитистов известна на курорте рядом своих работ, изображающих кадры из фильма Гайдая, группу The Beatles, портреты Николы Теслы, Альберта Эйнштейна, Жака-Ива Кусто и других исторических личностей.

Немного ранее появления рисованного "Москвича" художники украсили скейтпарк на Цветном бульваре в Сочи, нарисовав портрет Тони Хоука - известного американского спортсмена, который первым выполнил трюк с прыжком на рампе, сопровождающийся оборотом вокруг себя на 900 градусов.

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