На Кубани ведущая к Крымскому мосту трасса стала федеральной

Ведущую к Крымскому мосту трассу Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - А-290 Новороссийск - Керчь перевели в статус дороги федерального значения. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

До этого названная трасса являлась автодорогой общего пользования регионального значения. Теперь ее значение кардинально поменялось.

- Это необходимо для формирования автомобильного подхода к строящемуся мосту через Керченский пролив по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, - говорится в сообщении.

В обосновании решения по передачи дороги в федеральную собственность говорится, что это "будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети", а также "позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги", что позволит в дальнейшем сформировать "эффективную транзитную транспортную сеть Краснодарского края".

Постановление о включении дороги в трассы федерального статуса подготовлено Минтрансом РФ в целях развития транспортной системы юга России.

Сообщается, что сейчас обозначенная трасса обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Черного и Азовского морей и имеет общую протяженность чуть более 151 километра. Число полос для движения автомобилей варьируется от двух до четырех.

На дороге построены обходы города Славянск-на-Кубани и станиц Анастасиевской и Курчанской.

Трасса обеспечивает самый короткий путь к Крымскому мосту из регионов центральной России. Сейчас, с началом строительства моста и организации там активного движения паромов, значительно возросла интенсивность автомобильного движения на этой дороге. Однако после ввода моста в строй количество автомобилей на трассе вырастет еще на порядок, считают в Минтрансе РФ.