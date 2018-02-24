В Ростовской области два человека погибли в ДТП

В Ростовской области на 71-м километре автодороги Кашары - Морозовск произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили "РГ" в отделе информации ГУ МВД РФ по региону, по предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Оpel не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen, за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате водитель и пассажир Opel от полученных травм скончались на месте.

- Также пострадали водитель и пассажир второго автомобиля. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили в ведомстве.