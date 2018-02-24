В Волгограде из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет

В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс из Москвы в Астрахань.

Причиной стала смерть одной из пассажирок во время полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

"Из-за того, что на борту скоропостижно скончался пассажир, пришлось совершить экстренную посадку. Это женщина 1927 года рождения, страдавшая серьезным заболеванием. Она находилась в сопровождении родственников", - уточнили в ведомстве.

После этого авиалайнер продолжил перелет по маршруту.