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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде из-за смерти пассажирки экстренно сел самолет

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет, совершавший рейс из Москвы в Астрахань.

Причиной стала смерть одной из пассажирок во время полета, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

На борту летевшего в Барнаул самолета умер пассажир

"Из-за того, что на борту скоропостижно скончался пассажир, пришлось совершить экстренную посадку. Это женщина 1927 года рождения, страдавшая серьезным заболеванием. Она находилась в сопровождении родственников", - уточнили в ведомстве.

После этого авиалайнер продолжил перелет по маршруту.

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