На Урале возбудили дело о гибели трех детей при пожаре

СК России возбудил уголовное дело по факту пожара в селе Благовещенское в Свердловской области: утром там погибли трое детей, одному из них исполнился всего месяц.

Кроме новорожденного, спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух детей, - мальчика трех лет и девочки двух лет. Мать, отец и их пятилетняя старшая дочь успели выбраться.

Как сообщили в областной прокуратуре, семья считалась неблагополучной.

В МЧС сообщают, что дом был полностью объят огнем. Все усилия пожарных к моменту их прибытия были направлены на то, чтобы пламя не перекинулось на соседние дома.

На данный момент установлена предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем в результате курения.

По словам соседей, отец погибших детей в ночное время находился на работе, рано утром вернулся домой.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СК, дознаватели, МЧС.

Кстати

На прошлой неделе при пожаре на в Екатеринбурге погибли трое детей: два мальчика четырех и пяти лет и двухлетняя девочка. Отца и его сожительницу, отравившихся угарным газом и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, увезли в больницу.

Из-за неосторожного обращения с огнем при курении в регионе ежегодно происходит до 35 процентов бытовых пожаров.

