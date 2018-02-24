В Челябинске шесть человек пострадали при столкновении автобусов

В Челябинске столкнулись два автобуса, несколько пассажиров получили травмы.

Как рассказали в ГИБДД по региону, ДТП произошло утром на Комсомольском проспекте. Водитель, двигавшийся на Ford Transit по автобусному маршруту 91, совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автобусом Hyundai маршрута №56. По предварительным данным, травмы получили шесть человек.

Полицейские уже установили, что водитель автобуса Ford управлял транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. У второго транспортного средства в конструкцию внесены не согласованные с ГИБДД изменения.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.