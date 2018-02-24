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24.02.2018 12:08
Рубрика: В мире

Республика Сербская: РФ демонстрирует готовность заступиться за сербов

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)

Для Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины крайне важно то, что Россия пообещала в экстренных ситуациях выступить с поддержкой РС и Сербии. Об этом в интервью телеканалу РТРС заявил глава сербского энтитета Милорад Додик, делясь со зрителями впечатлениями от встречи в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Это то, что для сербов крайне важно, принимая во внимание развитие событий и насилие, которое мы пережили в прошлом", - подчеркнул Милорад Додик и добавил, что "начинаешь себя ощущать значительно лучше, когда такие позиции озвучиваются людьми, представляющими великую и мощную Россию".

Политик проинформировал и о том, что в ходе беседы с российским министром обсуждалась ситуация в Боснии, поднимался вопрос об антироссийской истерии, которую пытаются привнести и в БиГ, что, по его мнению, абсурдно, так как Россия продолжает придерживаться собственных принципов о невмешательстве в дела суверенных государств. Додик озвучил позицию российской стороны, которой та, согласно его оценкам, неукоснительно следует: "РФ выступает за сохранение Дейтонских мирных соглашений. Территориальная целостность БиГ не ставится под вопрос. Вы можете в Боснии договариваться по любым вопросам, а мы будет уважать любые ваши решения".

Додик выразил уверенность в том, что глава МИД России примет его приглашение посетить Баня-Луку и изыщет для этого возможности. "Верю, что Лавров этого хочет, поскольку я лично видел, как он сделал соответствующие записи в ежедневнике", - отметил президент Республики Сербской. Напомним также, что Милорад Додик неоднократно подчеркивал стремление Баня-Луки укреплять дружеские связи с Москвой.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"История нам продемонстрировала, что сербы и русские даже в тяжелейшие моменты разделяют одинаковые ценности, - отмечает президент Республики Сербской. - Хотя нас и стараются, в том числе с помощью спецопераций Запада и раздутой антироссийской истерии, поссорить с Россией, но это не удается, благодаря личности главы РФ Владимира Путина и выстроенной им внешнеполитической линии. Поэтому, я думаю, что Путин заслужил доверие россиян, которые смогут это продемонстрировать на выборах президента РФ 18 марта с.г.".

Справка "РГ"

В результате острого межэтнического конфликта в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины погибли более 100 тысяч человек, а число беженцев превысило 2,2 миллиона, что поставило его в один ряд с самыми масштабными гуманитарными катастрофами в Европе со времен Второй мировой войны.

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим конец межэтническому противостоянию.

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