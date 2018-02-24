Россия оказалась главным поставщиком валюты на Украину

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал пресс-релиз "Про итоги деятельности систем перевода денег в 2017 году". Страной, откуда на Украину поступает больше всего средств, оказалась Россия.

Как указывается в опубликованной НБУ информации, в минувшем году из России на Украину с помощью систем перевода поступила сумма эквивалентная 516,18 миллиона долларов.

И это составляет 22% от общего объема переводов в 2,378 миллиарда долларов. На втором месте по частоте и количеству переводов на Украину оказались США - 370 миллионов долларов. Также значительные суммы пришли из Италии, Израиля и Польши.

Причем, несмотря на то, что Польша одно из главных направлений трудовой миграции с Украины, обратно в страну гастарбайтеры отправили электронными переводами всего 106 миллионов долларов, или 4,5% от общей суммы. Это несоответствие украинские эксперты поясняют тем, что большую часть заработанного в Польше украинцы везут домой лично.

Россия оказалось и главной страной, куда украинцы шлют деньги. В прошлом году из Украины в Россию поступило 118 миллионов долларов, или 41% от общего объема переведенных из страны средств, составившего 286 миллионов долларов. На втором месте по количеству полученных с Украины денег оказалась Грузия - 26 миллионов долларов.

Напомним, в октябре 2016 года указом президента Порошенко на Украине была запрещена работа российских платежных систем, из-за чего они потеряли рынок емкостью больше 1 миллиарда долларов.