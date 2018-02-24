Российские дипломаты ответили на статью Джонсона о Крыме

Посольство России в Лондоне ответило на статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о якобы "незаконном" присоединении Крыма к России.

"Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержали Запад в целом и Великобритания в частности, в ходе которого были грубо нарушены не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте диппредставительства.

Кроме того, российские дипломаты напомнили Джонсону о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года и в Декларации о принципах международного права 1970 года.