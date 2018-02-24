Швед принес "Химкам" победу над "Панатинаикосом"

Подмосковные "Химки" одержали очередную победу в баскетбольной Евролиге. "Желто-синие" дома обыграли греческий "Панатинаикос" со счетом 78:61 (24:18, 22:13, 17:15, 15:15)

Подопечные Георгиоса Барцокаса не испытали особых проблем, захватив преимущество с первой же четверти. Лишь в заключительном игровом отрезке игроки "Пао" набрали с "Химками" одинаковое количество очков, однако это гостям это уже не могло помочь.

Самым результативным в составе нашей команды ожидаемо стал Алексей Швед, набравший 20 очков. В составе "Пао" 14 баллов набрал Крис Синглтон.

Благодаря этому результату Швед установил новое личное достижение: он преодолел отметку в 500 очков в матчах Евролиги за сезон. После 23 игр регулярного чемпионата он набрал 504 балла. Больше за всю историю турнира в "регулярке" набирали только четыре человека: Кит Лэнгфорд (609), Брэдли Уонамейкер (569), Серхио Льюль (543) и Нандо де Коло (534 и 525).