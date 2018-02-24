Сноубордистка Заварзина стала четвертой в слаломе

Российская сноубордистка Алена Заварзина заняла четвертое место по итогам соревнований в параллельном гигантском слаломе.

Наша спортсменка уверено прошла утреннюю квалификацию, выиграла у зарубежных соперниц свои дуэли на стадиях 1/8 финала и четвертьфинала, но затем дважды потерпела поражения. Соревнования в параллельном гигантском слаломе начали с 9 часов утра по времени Пхенчхана. Изначально квалификация была назначена на 22 февраля, но из-за непогоды старты перенесли на сегодня. В квалификации каждый участник совершал по два заезда - по "красному" и "синему" курсам. Время суммировалось, лучшие 16 сноубордистов получали право продолжить борьбу за награды в 1/8 финала.

Россия была представлена максимально возможным числом участников - по четыре у мужчин и женщин. Квалификацию не смогли пройти Андрей Соболев, Наталья Соболева и Дмитрий Логинов. Со своей задачей в отборочном раунде справились двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Вик Уайлд, его супруга Алена Заварзина, завоевавшая четыре года назад на Играх "бронзу", Милена Быкова, Екатерина Тудегешева и Дмитрий Сарсембаев.

Однако уже после 1/8 финала в борьбе из россиян осталась одна Заварзина. Свои противостояние, состоявшие из двух заездов, проиграли Уайлд, Сарсембаев, Тудегешева и Быкова. А вот Заварзина в плей-офф одолела словенку Глорию Котник и представительницу Швейцарии Жюли Цогг.

В полуфинале Заварзина сражалась с немкой Селиной Йорг и не сумела финишировать из-за падения. В борьбе за третье место с еще одной спортсменкой из Германии Рамоной Хофмайстер Алена также допустила ошибку при прохождении трассы, снова упала, и никаких вариантов взять медаль уже не было. Итог - четвертая строчка в протоколе соревнований.

У женщин победила чешка Эстер Ледецкая, которая вписала свое имя в историю олимпийских состязаний. Это уникальная спортсменка. Ранее здесь, в Пхенчхане, она выиграла в другом виде спорта - завоевала "золото" в горнолыжном супергиганте. А в сноуборде "серебро" взяла Селина Йорг (Германия), "бронза" у ее соотечественницы Рамоны Хофмайстер.

В мужском турнире победил Невин Гальмарини (Швейцария), к радости местной публики второе место занял сноубордист сборной Южной Кореи Ли Сан Хо, на третьей позиции словенец Жан Кошир.