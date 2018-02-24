S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня

Международное рейтинговое агентство S&P повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня BBB-. Прежде РФ имела спекулятивный уровень BB+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство.

"Продемонстрированная приверженность консервативной макроэкономической политике, скорее всего, будет поддерживать сильные внешний и фискальный балансы России, а гибкий обменный курс позволит экономике абсорбировать шоки, которые могут исходить из более жестких санкций или более слабых цен на сырьевые товары", - говорится в сообщении.

S&P подчеркнули, что закрытие некоторых частных банков не отразилось на финансовой стабильности и есть признаки "восстановления кредитования". Кроме того, прогноз по рейтингам изменен с "позитивного" на "стабильный".

В это же время международное рейтинговое агентство Fitch решило занять более осторожную позицию и оставило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом, который "отражает укрепление экономической политики".