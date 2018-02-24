Украина запросила у Нидерландов образец голоса Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины направила правоохранительным органам Нидерландов поручение с просьбой отобрать у бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили образцы голоса для расследования уголовного производства.

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - рассказал агентству "Интерфакс-Украина" заместитель украинского генпрокурора Евгений Енин.

Он отметил, что Нидерланды будут заниматься этой процедурой самостоятельно. При этом Саакашвили может предоставить образцы своего голоса только в добровольном порядке.

"Да, безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами", - заявил Енин.

На днях пограничная служба Украины запретила лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны до февраля 2021 года. Причиной запрета стало незаконное пребывание высланного политика на территории Украины.

Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева, доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. Опальный политик пригрозил продолжить борьбу с режимом украинского президента Петра Порошенко. На всякий случай Саакашвили получил в Нидерландах, откуда родом его супруга, документы, дающие ему право жить и работать в странах Евросоюза.