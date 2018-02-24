В 20 американских штатах зарегистрирована вспышка сальмонеллеза

В 20 штатах США зарегистрирована вспышка сальмонеллеза.

По данным Центра по контролю за заболеваниями (CDC), признаки заболевания выявлены у 28 человек в разных районах страны. Уже известно, что инфицирование произошло после применения зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата "Кратом".

Как отмечается в сообщении Роспотребнадзора, в штатах Айова и Миннесота еще почти 100 человек оказались на больничной койке после употребления куриного салата, произведенного фирмой Fareway Stores Inc. Данную информацию стоит учитывать при планировании поездок в Соединенные Штаты.