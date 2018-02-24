В Афганистане в ходе атаки талибов на военную базу погибли 20 солдат

В Афганистане по меньшей мере 20 военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ) на военную базу в провинции Фарах.

Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Дадуллу Кани, нападение произошло в районе Бала-Булук.

Боевики взяли в плен двух афганских военнослужащих и захватили большое количество оружия. Ответным огнем военные ликвидировали 12 нападавших.

Власти провинции подтвердили факт нападения, однако пока не комментируют число погибших и пострадавших.

Движение "Талибан" уже взяло на себя ответственность за атаку на военную базу.