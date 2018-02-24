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Рубрика: В мире

В Британии раскритиковали ВМС за неспособность сопроводить корабли РФ

Текст: Станислав Хамдохов

Специалисты и политики в Великобритании подвергли жесткой критике королевские ВМС за то, что военные корабли России, проходившие через Ла-Манш, сопровождались лишь вертолетом и патрульным кораблем. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По мнению местных экспертов, отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения военных кораблей РФ ставит под сомнение способность национальных  ВМС реагировать на потенциальные угрозы. Издание отмечает, что подобная ситуация могла стать следствием сокращения военного бюджета Соединенного Королевства.

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"Не менее пяти лет назад в ВМС Британии определенно заявили, что патрульные корабли не подходят для подобных задач. Интересно, что изменилось с тех пор?" - выразил негодование шотландский политик Люк Шкипер.

Однако в министерстве обороны Великобритании не драматизируют ситуацию с отсутствием фрегата. Там посчитали оправданным задействовать для сопровождения российских кораблей лишь патрульные суда. В оборонном ведомстве подчеркнули, что у Королевского флота есть один фрегат, который используется при необходимости.

Ранее сообщалось, что российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". "Александр Отраковский" в течение пяти месяцев находился в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море. Его возвращение на базу в Североморске ожидается в первой половине марта.

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