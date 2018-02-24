В Федеральной налоговой службе назначен новый замруководителя

Новым заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Константин Чекмышев. Распоряжение об этом 22 февраля подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Константин Чекмышев пришел на эту должность после Натальи Завиловой, которая в тот же день была освобождена от должности, так как вышла на пенсию.

По данным на сайте ФНС, Завилова работает в системе налоговых органов с 1992 года. Она прошла путь от государственного налогового инспектора до начальника аналитического управления, с апреля 2010 года работала замруководителя ФНС.

Сменивший ее Константин Чекмышев с сентября 2015 года возглавлял Управление обеспечения процедур банкротства. Он работает в налоговых органах с 2001 года. Занимал должности от государственного налогового инспектора до замруководителя территориального отделения ФНС.