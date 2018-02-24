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24.02.2018 10:39
Рубрика: Спорт

В России стартуют соревнования по зимним видам спорта

Текст: Данила Жиляев
В субботу стартуют открытые Всероссийские спортивные соревнования по зимним видам спорта. В пяти регионах страны участники будут состязаться в лыжных гонках, бобслее, биатлоне, конькобежном спорте и шорт-треке. Участниками стартов будут, в том числе, российские олимпийцы, которые не получили приглашений на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.
Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Так, болельщики смогут поддержать Антона Шипулина, Виктора Анна, Сергея Устюгова, Александра Третьякова, Павла Кулижникова и многих других, кто не смог поехать защищать честь России на Олимпийские игры. Расписание турниров приводится на официальном сайте Минспорта РФ. Программа соревнований откроется лыжными гонками - они пройдут в деревне Кононовская Архангельской области с 24 февраля по 3 марта.

Участвовать будут, в том числе, Сергей Устюгов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева и другие. С 20 по 26 марта в Сочи пройдут состязания бобслеистов - в двойках среди мужчин и женщин и в мужских четверках, также будут выступать скелетонисты. Среди участников - Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Ильвир Хузин.

В 23 по 25 марта подмосковная Коломна примет соревнования конькобежцев. На лед выйдут, в числе прочих, Денис Юсков, Павел Кулижников, Екатерина Шихова, Ольга Фаткулина, Ольга Граф.

Фото: Reuters
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Соревнования биатлонистов запланированы на период с 27 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске. Помимо Антона Шипулина, на лыжню выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дарья Виролайнен и другие.

Наконец, завершатся открытые Всероссийские соревнования по зимним видам спорта забегами шорт-трекистов. Поддержать Виктора Анна, Евгению Захарову, Владимира Григорьева и других можно будет с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

В общей сложности в соревнованиях примут участие 1182 человека - 920 спортсменов и 262 тренера.

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