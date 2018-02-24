В США продадут резюме Стива Джобса с ошибками

В США за 50 тысяч долларов продадут заявление Стива Джобса о приеме на работу.

Лот представляет собой бланк, датированный 1973 годом и заполненный от руки с орфографическими и пунктуационными ошибками. В частности, Джобс написал со строчной буквы свою фамилию и название колледжа в штате Орегон, в котором он учился всего шесть месяцев.

В заявлении не указывается, какой работой намеревался заняться изобретатель за три года до основания Apple. "Документ находится в хорошем состоянии, к нему прилагаются удостоверения подлинности", - подчеркнул представитель торгового дома RR Auction.

Онлайн-аукцион состоится в марте, сообщает ТАСС.