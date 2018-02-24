В США женщина на автомобиле въехала в ограждение Белого дома

В пятницу территорию Белого дома оцепили после инцидента с автомобилем. Женщина, страдающая психическими проблемами, на своей машине пыталась пересечь зону безопасности, но в итоге въехала в одно из заграждений. Нарушительницу оперативно задержала полиция.

Выяснилось, что женщина уже известна спецслужбам США. По предварительным данным, она не хотела причинить вред находящимся в Белом доме. Это не терроризм, подчеркнули в правоохранительных органах.

Тем не менее несколько улиц, окружающих Белый дом, а также входы в само здание, на время были перекрыты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.