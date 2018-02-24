Владимир Путин внес в Госдуму поправки к закону о РАН

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону о Российской академии наук.

Документ уточняет цели и задачи РАН, ее основные задачи и функции, а также полномочия, определенные в Федеральном законе "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Текст поправок размещен на сайте Госдумы.

Проект предлагает включить в список целей и задач РАН прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов. Кроме того, в задачи Академии будет входить проведение научных исследований, в том числе в оборонно-промышленной сфере.

Одновременно документом предусматривается право РАН направлять в органы государственной власти РФ предложения по вопросам развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности РАН, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.

Как заявил "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев, изменения в законе о РАН дадут академии "больше полномочий и больше ответственности". По его словам, поправки были согласованы президентом страны и руководством РАН в январе этого года. После принятия изменений может быть разработан и новый закон об Академии наук, который изменит ее организационно-правовую форму, считает Сергеев.