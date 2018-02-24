Замглавы Росреестра ушел в отставку

Андрей Миняев, занимавший должность заместителя руководителя Росреестра, подал в отставку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил его от обязанностей по его же просьбе. Распоряжение об этом было подписано 22 февраля.

Миняев проработал замглавы службы менее года: его назначили на эту должность в июне 2017 года одновременно с другим заместителем - Надеждой Самойловой. Он занимался земельным правом с университета, семь лет работал в Минсельхозе, а в конце 2016 года был назначен советником главы Росреестра.

Причины увольнения Миняева не называются. О новом месте работы информации также нет.