Частицу мощей святой Матроны Московской доставят в Минск

Частицу мощей святой Матроны Московской, обладавшей от рождения даром исцеления, доставят сегодня в белорусскую столицу, сообщает БЕЛТА. Святыня является даром Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Гродненскому Рождество-Богородичному женскому монастырю. Она будет доступна для поклонения верующих в храме Александра Невского с 25 февраля по 13 мая.

Вся жизнь Матроны Московской (урожденной Матроны Дмитриевны Никоновой) стала примером духовного подвига любви, терпения, самоотречения и сострадания. Люди приезжали к ней за помощью за десятки километров со своими болезнями, тревогами и скорбями. Верующие и сегодня почитают Матрону как великую молитвенницу: она помогала ближним при своей земной жизни и продолжает откликаться на просьбы искренних сердец сейчас, пребывая в царстве Небесном.

Матрона Московская родилась слепой в 1881 году в Тульской губернии. Согласно житию святой, уже с семи лет у нее открылся дар предсказания и исцеления. В 17-летнем возрасте она лишилась возможности ходить и до конца своих дней смиренно несла этот тяжкий крест. Матрона предсказывала революцию в России, разорение храмов и отступление от веры, предрекала трудный выбор, стоящий перед народом.

Революция произвела нравственный разлом и в ее семье: оба брата Матроны вступили в партию большевиков. Жить под одной крышей с блаженной, к которой люди шли и ехали отовсюду, было для них недопустимо. И Матрона перебралась в Москву, где и скончалась 2 мая 1952 года.

Позже ее останки были эксгумированы; мощи доставлены в московский Данилов монастырь, затем перенесены в храм на территории Покровского женского монастыря и помещены в специальную гробницу. 2 мая 1999 года Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая, а спустя еще пять лет состоялась ее общецерковная канонизация.