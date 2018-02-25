Чешка Ледецка победила сразу в двух видах спорта

Уникального достижения на Олимпиаде добилась чешская спортсменка Эстер Ледецка. Она завоевала золотые награды в двух разных видах спорта. Сначала 22-летняя пражанка стала лучшей в горнолыжном супергиганте, а за день до закрытия Игр победила в параллельном гигантском слаломе сноубордисток.

До Ледецки олимпийские медали высшего достоинства в двух зимних видах были только у нашей Анфисы Резцовой, она выступила в составе "золотого" квартета лыжной эстафете 4х5 км в Калгари-1988, а после смены специализации становилась чемпионкой по биатлону в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994. Ледецка же все успела сделать в течение одних Игр.

Поскольку в современном профессиональном спорте царит довольно узкая специализация, победный дубль девушки из чешской столицы можно назвать фантастическим событием. Сама Ледецка - из спортивной семьи. Ее дед Ян Клапач выступал за хоккейную сборную Чехословакии и получал медали на двух Олимпиадах и семи чемпионатах мира. Мама Зузана занималась фигурным катанием. А отец Янек - известный в своей стране певец и гитарист.

Интересно, что первым видом спорта, которым в детстве начала заниматься Эстер, был хоккей. И только позже она пришла в сноуборд. Уже в 17 лет чешка в составе своей взрослой сборной. Она дебютировала на этапах Кубка мира. На сочинской Олимпиаде Ледецка в параллельном гигантском слаломе добралась до четвертьфинала и была классифицирована седьмой. Через два года, в феврале 2016-го, она, не прекращая карьеры в сноуборде, попробовала силы в горнолыжных дисциплинах - скоростном спуске и супергиганте. И здесь дела тоже пошли неплохо! В 2017-м чешка оказалась первой спортсменкой, выступившей на чемпионатах мира и в сноуборде, и в горных лыжах.

В Пхенчхане победа Эстер в супергиганте стала шоком и для специалистов, и для болельщиков, и для соперниц. Ведь до поездки в Южную Корею она занимала лишь 49-е место в мировом рейтинге этой дисциплины. Причем Ледецка выиграла у чемпионки Сочи немки Анны Файт всего одну сотую секунды.

Ровно через неделю на старт соревнований в сноуборде Ледецка выходила уже не в статусе "темной лошадки", а как фаворит. Она показала лучшее время в квалификации, выиграла все свои заезды в плей-офф и праздновала второе олимпийское "золото", войдя в историю.

- Сноуборд и горные лыжи - классные виды спорта, но еще я активно занимаюсь виндсерфингом, - рассказала Ледецка. - Летом много времени провожу на воде, тренируюсь. Теперь неплохо бы отобраться в виндсерфинге на Олимпиаду в Токио. Почему нет? Свою зимнюю работу я уже сделала. Конечно, победа в горных лыжах - это шок для меня. Когда финишировала, то подумала, что электронный секундомер сломался. Потом я увидела маму, и она тоже не очень-то хорошо понимала, что произошло - выиграна всего-то одна сотая секунды! Я почему-то сразу спросила у нее, не пропустила ли я ворота на трассе супергиганта? А она успокоила меня и вытащила из кармана шоколадку. Какие дальнейшие планы? Мои тренеры в сноуборде и горных лыжах хотят, чтобы я все-таки сосредоточилась на их виде. Наверное, основным для меня будет все-таки сноуборд. Хотя, что уж тут загадывать...