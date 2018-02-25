Чиновников начнут посылать на стажировки в передовые ведомства, коммерческие организации и за границу.

Об этом написано в проекте постановления правительства РФ, который разработал Минтруд России. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.

Полгода назад, в июле 2017 года, приняли федеральный закон, в котором был предусмотрен новый подход к профессиональному развитию государственных гражданских служащих. Он заключается в том, чтобы обновлять знания и умения чиновников в течение всего срока государственной службы, в том числе при помощи стажировок, говорится в пояснительной записке к документу. И дается их определение: служебная стажировка - это мероприятие по обмену опытом, направленное на изучение передовых практик и технологий государственного управления. В проекте постановления прописывается порядок проведения стажировок.

Предполагается, что на стажировки чиновников будут направлять в "иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации на основе межведомственного взаимодействия на безвозмездной основе". Кроме того за границу или в коммерческие организации (с возможностью возмещения затрат принимающей стороне за счет средств госоргана, направляющего госслужащего на стажировку).

Решение о том, направлять или не направлять чиновника на стажировку, будет принимать руководитель ведомства, в котором он трудится, или уполномоченное им лицо.

"Изучение гражданскими служащими опыта организации деятельности в соответствующей сфере и технологий управления будет способствовать не только их профессиональному развитию, но и внедрению лучших практик управления и организации работы в деятельность госорганов", - написано в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Чиновники из Минэкономразвития будут стажироваться в Минтруде и наоборот, чтобы понять проблемы коллег

По словам проректора Академии труда и социального развития Александра Сафонова, сейчас у чиновников нет возможности так стажироваться. Конечно, есть курсы повышения квалификации разной продолжительности. Как правило, они проходят в форме лекций в учебных заведениях и длятся 72 часа, 144 часа или 540 часов. Если чиновников и направляют учиться за рубеж, то в основном организованными группами, сформированными из представителей нескольких ведомств. И там им организовывают встречи с коллегами, рассказывают о принципах работы, читают лекции. При этом представителям одних учреждений интересно одно, других - другое, но поток информации для них общий. Возможности погрузиться в жизнь и работу другого ведомства, почувствовать себя в "шкуре" коллег, узнать именно то, что нужно конкретному чиновнику, сейчас нет. Но после принятия проекта постановления она появится, говорит Сафонов. "Если, например, у чиновников из минэкономразвития будет возможность стажироваться в минтруде или, наоборот, принимать участие в работе другого ведомства, выполнять какие-то задачи, они лучше будут понимать друг друга", - говорит собеседник "РГ". Также, как если госслужащий занимается экономической политикой или регуляцией бизнеса, ему будет полезно временно поработать на коммерческом предприятии, чтобы изнутри узнать его проблемs.