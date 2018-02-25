Лыжница Бьорген побила свой же рекорд по числу медалей на зимних Играх

Под занавес соревновательной программы Игр-2018 норвежская лыжница 37-летняя Марит Бьорген побила свой же собственный рекорд по числу медалей на зимних Олимпиадах. Она выиграла гонку на дистанции 30 километров классическим стилем с массовым стартом. Это ее восьмое "золото" и 15-я по счету награда, завоеванная на главных спортивных форумах.

Преимущество ветерана женских лыжных гонок над серебряным призером финкой Кристой Пярмякоски оказалось колоссальным - 1 минута 49 секунд. "Бронза" достается шведке Стине Нильссон, ее отставание от победительницы составило 1 мин. 58 сек. Лучшая из россиянок Анастасия Седова финишировала 11-й, спустя почти четыре с половиной минуты после Бьорген. Топ-15 замкнула наша лыжница Алиса Жамбалова.

Таким образом, теперь у Бьорген на зимних Олимпиадах выиграно 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые награды - всего 15 медалей. Норвежка поднималась на пьедестал почета на пяти Играх подряд - в Солт-Лейк-Сити-2002, в Турине-2006, Ванкувере-2010, Сочи-2014 и сейчас в Пхенчхане-2018.

У соотечественника Бьорген биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, который занимает второе место в таблице личных достижений на зимних Олимпиадах, 13 наград: 8 золотых, 4 серебряные и одна бронзовая.