Медведев поздравил российских хоккеистов c "золотом" ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов, завоевавших "золото" на Олимпиаде в Пхенчхане.

"Наши хоккеисты - олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!" - написал российский премьер-министр в Twitter.

Россия завоевала "золото" Олимпиады-2018, в финале обыграв Германию 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.