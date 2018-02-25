Медведев поздравил российских хоккеистов c "золотом" ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов, завоевавших "золото" на Олимпиаде в Пхенчхане.
"Наши хоккеисты - олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!" - написал российский премьер-министр в Twitter.
Россия завоевала "золото" Олимпиады-2018, в финале обыграв Германию 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.
Наши хоккеисты – олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас! #PyeongChang2018 #Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 февраля 2018 г.