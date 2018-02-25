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Спорт
25.02.2018 11:10

Медведев поздравил российских хоккеистов c "золотом" ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских хоккеистов, завоевавших "золото" на Олимпиаде в Пхенчхане.

Фото: REUTERS/David W Cerny
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"Наши хоккеисты - олимпийские чемпионы! Спасибо за победу! Поздравляю команду, поздравляю всех нас!" - написал российский премьер-министр в Twitter.

Россия завоевала "золото" Олимпиады-2018, в финале обыграв Германию 4:3. Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Капризов.