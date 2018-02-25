Меркель сегодня определит министров в новом правительстве Германии

Глава Христианско-демократического союза Ангела Меркель сегодня официально назовет кандидатов на посты министров будущего правительства ФРГ от своей партии.

Пока что список консервативных министров германского кабинета должен держаться в секрете. Однако газета "Бильд ам Зоннтаг" опубликовала просочившиеся сведения о некоторых кандидатах.

По информации издания, на посту министра обороны ФРГ останется Урсула фон дер Ляйен. Ранее курсировали слухи о ее возможной замене, однако, похоже, они не подтвердились. Таким образом фон дер Ляйен может стать первым политиком, который удержался на этом посту два срока подряд.

Министром экономики будет номинирован бывший глава администрации канцлера Петер Альтмайер. Он считается одним из самых преданных и верных соратников Меркель. О том, что Альтмайер займет этот пост, стало известно уже два месяца назад, и в его кандидатуре практически никто не сомневался. "Бильд ам Зоннтаг" называет это назначение "наградой за верную службу". Его место займет, по всей видимости, бывший заместитель главы администрации канцлера Хельге Браун.

Самым большим сюрпризом станет выдвижение одного из соперников и критиков Меркель внутри партии Йенса Шпана на пост министра здравоохранения. Об этом сообщает немецкое агенство DPA. Ранее Шпана называли даже возможным будущим кандидатом на пост канцлера от ХДС. Молодой консервативный политик стал известен жестким несогласием с действиями Ангелы Меркель во время кризиса, вызванного наплывом беженцев. Кроме того, он критиковал предложения бывшего правительства во главе с Меркель по пенсионному обеспечению и здравоохранению.

С большой вероятностью министром сельского хозяйства станет Юлия Клекнер. Государственным министром по интеграции будет бывший заместитель министра здравоохранения Аннетте Видманн-Мауц. Моника Грюттерс останется на посту государственного министра по культуре. Так называемые "госминистры" не привязаны к министерствам и руководят лишь небольшим административным аппаратом.