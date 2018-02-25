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25.02.2018 14:29
Рубрика: Власть

МИД РФ пообещал пресекать попытки срыва политического процесса в САР

Текст: Игорь Дунаевский
Россия намерена пресекать любые попытки пустить под откос политдиалог в Сирии. Об этом в воскресенье заявили в МИД РФ, комментируя принятие Советом безопасности ООН резолюции 2401 по 30-дневному прекращению огня по всей территории САР.
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В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что Москва пошла на принятие резолюции, но намерена "жестко пресекать попытки дополнительно разжечь антироссийскую и антисирийскую истерию и пустить под откос процесс политического урегулирования" в САР, который обрел "новое дыхание" по итогам недавно состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. В МИД указали на готовность "работать со всеми сирийскими сторонами в интересах скорейшего урегулирования конфликта, достижения примирения между теми, кто к этому стремится не на словах, а на деле, и окончательного искоренения террористической угрозы".

При этом террористические группировки не получат никакой передышки от ВКС РФ. Действия документ не распространяется на военные операции против запрещенных в России группировок ДАИШ, "Джабхат ан-Нусра", "Аль-Каида" и связанных с ними банд.
При принятии решения по резолюции в Москве руководствовались "задачами облегчения гуманитарных страданий мирного населения Сирии". В МИД отметили, что были учтены замечания российской стороны к тексту, который изначально продавливался западными членами СБ и носил характер "директивной, а потому нереалистичной схемы установления перемирия".

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На Смоленской площади признают, что одними только резолюциями из Нью-Йорка перемирия не добиться, а потому призывают враждующие стороны в САР к "конкретным договоренностям". "Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев", - заявили в МИД РФ, добавив, что намерены "внимательно за этим следить".

В Москве с удовлетворением восприняли признание в СБ ООН работы по сокращению масштабов насилия в зонах деэскалации, которую ведут Иран, Россия и Турция в качестве стран-гарантов Астанинского процесса. Кроме того, СБ ООН по сути впервые за долгие годы осудил обстрелы Дамаска, под которые не раз попадало и российское диппредставительство.

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