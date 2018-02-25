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Рубрика: Спорт

Мячи полетели

Мужская сборная России одержала важную победу над Боснией
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7504 (41)
Мужская сборная России по баскетболу продолжает сражаться в отборочном турнире к Кубку мира-2019.
Баскетболисты сборной России оказались сильнее соперников из Боснии и Герцеговины. Фото: Пресс-служба РФБ Баскетболисты сборной России оказались сильнее соперников из Боснии и Герцеговины. Фото: Пресс-служба РФБ
Баскетболисты сборной России оказались сильнее соперников из Боснии и Герцеговины. Фото: Пресс-служба РФБ

Напомним, что на прошедшей неделе наши спортсмены провели два важнейших матча против ближайших конкурентов - Франции и команды из Боснии и Герцеговины.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Команда не подвела и заслужила отличную прессу, хотя у тренерского штаба нашей команды во главе с Сергеем Базаревичем перед этими встречами сложилась непростая ситуация с составом. Не секрет, что из-за пересечения календаря сборных и Евролиги и конфликта интересов в континентальном баскетболе наша команда в матче во Франции не досчиталась многих лидеров, включая Алексея Шведа из "Химок", а также игроков из ЦСКА.

Справедливости ради отметим, что БК "Химки", сражающийся за путевку в плей-офф Евролиги, не смог обойти стороной интересы сборной страны и делегировал в команду Андрея Зубкова и Вячеслава Зайцева.

В Страсбурге наши гулливеры показали характер и до последних секунд овертайма сохраняли шансы на успех. Увы, чуть более удачливыми в дополнительном периоде оказались французы - 75:74.

Понятно, что этот результат разозлил россиян, и они не скрывали, что намерены порадовать болельщиков в матче против Боснии. Хорошей новостью стало и возвращение в национальную сборную ее капитана на Евробаскете-2017 - Виталия Фридзона.

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Игрок признался, что очень переживал за своих партнеров в матче с французами:

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- Конечно, хотелось помочь ребятам, которые "рубились" с Францией, но при этом получал удовольствие от просмотра этого матча. Баскетбол был очень хороший. Ребята бились "кость в кость", показывали огромное желание. Немного везения не хватило. Но тем и интересен баскетбол. Теперь надо побеждать Боснию при своих трибунах. Вернуть ей должок за поражение в Сараево.

Забегая вперед, скажем, что нашей команде на все сто удалось воплотить желаемое. Помогли баскетболистам добиться красивой и уверенной победы и зрители, под завязку заполнившие пермский дворец спорта "Молот". Итоговый счет на табло - 70:53 (15:16, 21:16, 21:6, 13:15) в пользу России. Ну а вернувшийся Фридзон записал на свой счет 16 очков и 8 подборов, став самым результативным игроком в составе россиян. Благодаря этому успеху наша команда вышла на второе место в своей группе, уступая лишь французам.

"Поздравляю всех с победой! Мы очень дисциплинированно отыграли в защите третью четверть и переломили ход матча, решив все вопросы о победителе задолго до финальной сирены", - прокомментировал успех национальной команды президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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