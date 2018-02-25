Немецкая овчарка спасла хозяина от грабителей, получив четыре пули

Немецкая овчарка по имени Рекс получила четыре пули, защищая своего 16-ти летнего хозяина от грабителей. Об этом сообщает канал K5 News. Инцидент произошел в городе Де-Мойн, штат Вашингтон.

По словам Хавьера Меркадо, хозяина Рекса, в день происшествия он остался один дома со своим псом. Около полудня он услышал на улице странный шум, выглянул в окно и увидел у своего дома незнакомую машину. В следующее мгновение на первом этаже разбилось стекло. Рекс сразу же побежал вниз и начал громко лаять. Послышались голоса грабителей: "Собака укусила меня, забери собаку!" Они стали отбиваться от пса. Спустя некоторое время Рекс вернулся на второй этаж к хозяину, который успел спрятаться в шкафу и вызвал 911. Едва преступники оказались в комнате, где спрятался подросток, Рекс снова набросился на грабителей. Однако это был неравный бой: в пса выстрелили четыре раза, после чего он уже не мог продолжать борьбу со злоумышленниками. И тем не менее ему удалось защитить своего хозяина: услышав звуки полицейской сирены, грабители сбежали. Полиции не успела их задержать.

Хавьер просидел в шкафу около часа. По его словам, он был уверен, что Рекс умер. Однако пес выжил. Его доставили в больницу с ранениями в шею и лапы. Потребовалась операция стоимостью в 10 тысяч долларов. Чтобы помочь четвероногому герою, тетя Хавьера организовала кампанию по сбору средств на сайте GoFundMe. "Моего племянника защищал его друг на все времена, защищал до тех пор, пока его не покинули последние силы делать то, что диктовал ему безусловный инстинкт любви", - написала она.

За два дня хозяевам Рекса удалось собрать целых 56 тысяч долларов, и средства продолжают поступать. "Мы превысили план и хотели бы заверить вас, что все деньги пойдут на медицинские расходы для Рекса и на его восстановление, - пояснила тетя Хавьера. - Все, что останется, будет пожертвовано организациям, миссия которых - защищать наших любимых питомцев". Многие пользователи соцсетей уже назвали Рекса героем и продолжают желать ему скорейшего выздоровления.