Новая программа переселения из аварийного жилья заработает с 2019 года

Государственная программа переселения граждан из аварийного жилья продолжится с 2019 года. Из бюджета на это могут направить 25 миллиардов рублей.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Но какой институт развития будет выбран для реализации программы, пока не известно. Степашин уточнил, что новая программа обязательно будет проводиться с привлечением бюджетных денег. Ранее глава минстроя Михаил Мень также отмечал, что дальнейшее переселение должно проводиться с использованием федеральных средств. Программа будет разработана до конца первого полугодия, принять ее планируется до конца 2018 года. Это должен быть постоянно действующий механизм, то есть необходимость принимать новую программу каждые несколько лет отпадет.

В регионах на нее возлагают большие надежды. Аварийного жилья, которое должно быть расселено в рамках уже новой программы, насчитывается более 11 миллионов кв. метров. Так, в Рязанской области уже 5 тысяч человек ждут переселения. Их жилье было признано аварийным после 2012 года, а значит, по действующей программе расселено быть не может. А в Пермском крае ожидающих переселения людей насчитали уже около 40 тысяч человек. Чиновники прорабатывают новый подход к расселению, схожий со столичной реновацией. Здесь в приоритетном порядке планируют сносить целые кварталы, непригодные для проживания. Это позволит использовать готовую инфраструктуру, а кроме того, задействовать на реализацию программы средства, вырученные с продажи земельных участков под застройку.

Федеральный бюджет позволяет выделить на реализацию новой программы переселения из аварийного жилья порядка 22-25 миллиардов рублей, считает Степашин. При этом регионам следует предусмотреть средства на софинансирование уже в бюджетах на 2019 год.

Сейчас в России завершается реализация программы, рассчитанной на 2014-2017 годы. По ней расселено более 10,5 миллиона кв. метров аварийного жилья и 673 тысячи человек. Полностью завершить программу планировалось до сентября 2017 года, однако успели не все регионы. Кроме того, была выявлена новая проблема. Многие региональные чиновники "забыли" включить аварийные дома в программу. К концу 2017 года было выявлено почти 150 тысяч кв. метров такой недвижимости. В результате в 2018 году основные работы планируется вести именно в этом направлении. Всего дополнительное расселение запланировано в 10 регионах. На эти цели из средств Фонда ЖКХ выделено 3,15 миллиарда рублей.