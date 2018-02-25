Более 50 процентов российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии составляют энергоресурсы, продукция химической промышленности и сельхозпродукция. В ближайшие годы Россия намерена сбалансировать внешний товарооборот и диверсифицировать экспорт, в частности, за счет сектора услуг - транспортных, ИТ, образовательных. Об этом рассказал замминистра экономического развития Алексей Груздев.

"Все это укладывается в концепцию Восточного экономического коридора, - отметил Груздев. - Будет формироваться большой высокотехнологичный кластер научных исследований, образования и подготовки специалистов, наши компании готовы работать комплексно. Не только предлагать свой отдельный продукт и заниматься локализацией производства в Таиланде, но и готовить специалистов".

Восточный экономический коридор - проект правительства Таиланда по созданию особой экономической торговой зоны для стран АСЕАН. Вложения в проект в течение пяти лет превысят 40 миллиардов долларов, в том числе за счет прямых иностранных инвестиций.

К 2025 году объем российского ИТ-экспорта должен превысить 10 миллиардов долларов, и уже сейчас спрос на российские технологии очень высокий. "Когда мы проводим демонстрацию возможностей, которые есть у России с точки зрения таких технологий, как smart city, safe city, комплексная кибербезопасность, автоматизация органов госвласти, платформы электронного правительства, отклик со стороны наших стран-партнеров очень большой", - рассказал "РГ" глава компании "РусАйТиЭкспорт" (RITE) Евгений Матвеев.

Инвестиции в Восточный экономический коридор в течение пяти лет достигнут 40 миллиардов долларов

В Таиланде российские компании, которые разрабатывают высокие технологии, занимаются исследованиями и разработками в этой сфере - блокчейн, например, или технологии на стыке ИТ и биоинженерии, электронное образование и здравоохранение - могут рассчитывать на льготы. На встрече российской бизнес-миссии с Комитетом по инвестициям Таиланда было объявлено, что компании смогут получить финансовую поддержку от локальных и международных банков. Таиланд выгоден как с точки зрения потребления российских ИТ-услуг, так и с точки зрения того, что может стать хабом к новым рынкам - Малайзии, Филиппин, Индонезии, считает Матвеев.

Как рассказала управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра (РЭЦ) Анна Беляева, в 2017 году объем поддержки российско-тайского бизнеса составил 41,8 миллиона долларов, из них 40 миллионов - это финансовая поддержка.

41,8 миллиона долларов составил в 2017 году объем поддержки российско-тайского бизнеса

России, по словам Алексея Груздева, интересны все рынки Юго-Восточной Азии. "Ведутся переговоры с Сингапуром, есть заинтересованность и со стороны Филиппин, Малайзии, Индонезии. Мы планируем системно работать, и ту модель, которую начали сейчас, на Таиланде отработаем и будем масштабировать дальше", - рассказал он в ходе деловой миссии в Таиланд, организованной РЭЦ.