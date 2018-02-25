Путин: Бойцовские качества всегда отличали нашу "ледовую дружину"

Глава государства направил поздравительную телеграмму нашей хоккейной сборной, которая одержала победу на Олимпиаде в Корее.

"Дорога к чемпионскому титулу была нелегкой. Но вы сумели собраться, противопоставили сильным соперникам командный настрой, характер и волю, продемонстрировали прекрасную технику, умение стремительно атаковать и крепко обороняться", - подчеркнул Владимир Путин.

"Эти бойцовские качества всегда отличали нашу "ледовую дружину", вели ее к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов", - отметил глава государства и пожелал спортсменам новых достижений.

Напомним, что российская команда в финале победила команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Ранее главный тренер сборной Олег Знарок рассказал на пресс-конференции в Пхёнчхане, что президент поздравил его по телефону.