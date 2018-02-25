В столице стартует пилотный проект по активному долголетию. Такое решение принято правительством Москвы. Уже с 1 марта ветераны смогут записаться в районных управлениях соцзащиты во множество кружков и секций, выбрав себе дело по душе.

- Москва, как и другие столицы мира, стареющий город. Только за последние годы средняя продолжительность жизни москвичей выросла до 77 лет. Мы надеемся, что она будет расти и дальше. А значит, и количество пенсионеров, которых в городе уже проживает более 2,6 миллиона, будет также увеличиваться. Задача городских властей - помочь москвичам сохранить как можно дольше активный и здоровый образ жизни, - рассказал журналистам глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян. - Возможности человека в возрасте от 55 до 75 лет, как правило, не снижаются, они остаются почти такими же, как в молодости. Старость не должна проходить в стенах квартир и на койках.

- Что предпочитаете, физическую культуру, творчество или образование? - спросят каждого пенсионера, который обратится в ближайший от дома центр соцзащиты. По оценке властей, готовы посещать различные кружки не менее 800 тысяч представителей старшего поколения. Проект еще только готовится к выходу, а заявки от 500 тысяч человек, желающих найти для себя на пенсии интересное дело, уже поступили.

Больше всего интересуются пенсионеры скандинавской ходьбой, пением, причем и эстрадным, и вокальным, традиционными и даже бальными танцами, а также рисованием. "Есть также желающие заниматься йогой и единоборством - ушу. Исходя из этих пожеланий, в центрах соцзащиты и будут организованы занятия", - пообещал глава департамента. Причем, отметил он, ничто не помешает человеку записаться сразу в несколько кружков. Для подачи заявки нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича.

Больше всего пенсионеры интересуются скандинавской ходьбой, пением и танцами

После набора группы по 15 человек каждая начнут работу. Занятия в них будут совершенно бесплатные. Сколько раз их посещать - один или два раза в неделю, решать самим пенсионерам.

Места хватит всем, говорят эксперты общественного совета при департаменте соцзащиты. Кружки и уроки будут проходить на базе школ, библиотек, культурных центров, спортивных учреждений. Участвовать в проекте будут порядка 5,5 тысячи площадок по всему городу.

Справка "РГ"

Узнать подробности пилотного проекта, а также адрес ближайшего территориального центра соцобслуживания можно по телефону:

+7 (495) 221-02-82, ежедневно с 08.00 до 20.00.