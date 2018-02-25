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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Положительная убыль

В Орловской области уровень безработицы упал до минимума
Текст: Денис Передельский (Орел)
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
Правительство Орловской области объявило о достижении рекорда на рынке труда - уровень регистрируемой безработицы сократился до 0,9 процента от численности экономически активного населения. На учете в службе занятости сегодня состоят 3,6 тысячи человек - это самый низкий показатель за последние 10 лет.

Для сравнения: на 1 января 2017 года уровень фиксированной безработицы в регионе составлял 1,2 процента, а уровень общей безработицы превышал 21 процента. Эти методики определения уровня безработицы отличаются тем, что первая учитывает число граждан, обратившихся в службу занятости, а вторая считает еще и "скрытых безработных" - например, домохозяек, которые работу не ищут. Орловская область достигла рекордов и по первой, и по второй методикам. Региональные власти объясняют это несколькими причинами. Прежде всего увеличился спрос на рабочую силу: в службу занятости было заявлено 22,5 тысячи вакансий - почти на 500 больше, чем в 2016 году. Далеко не все из них были привлекательными по уровню зарплаты и условиям труда, но рост спроса все же позволил найти работу многим людям.

Фото: Vesti.ru
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Среднемесячная зарплата по заявленным в региональную базу вакансиям составляет 14,5 тысячи рублей, что примерно на девять тысяч меньше среднеобластного уровня. Однако в банке данных есть и высокооплачиваемые места - например, для инженеров с окладами 30-40 тысяч рублей. А IT-сфера предлагает заработок в 70 тысяч.

- Всего в экономику области в 2017 году было введено 1,7 тысячи новых рабочих мест, - рассказал начальник областного управления труда и занятости Анатолий Майоров. - Почти половина из них была создана на предприятиях обрабатывающих производств. Много мест введено в сельском и лесном хозяйстве, здравоохранении и социальной сфере.

Еще Орловская область перевыполнила и плановые показатели госпрограммы содействия занятости населения. В ее рамках 1145 безработных прошли профессиональное обучение и курсы повышения квалификации за бюджетный счет. Это почти на 20 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, в регионе расширили квоты для инвалидов, и за год 464 человека были устроены на квотируемые рабочие места.

Также в минувшем году служба занятости трудоустроила каждую вторую маму. Всего за помощью обратились 2187 женщин, желающих совмещать работу и воспитание детей. Временные и постоянные рабочие места получили 992 из них. 69 женщин благодаря бюджетным субсидиям открыли собственное дело.

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