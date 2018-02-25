В вагонах фирменного поезда, который накануне отправился с Казанского вокзала Москвы в Ростов-на-Дону, открылась экспозиция, посвященная советскому офицеру Александру Печерскому. Он был организатором единственного успешного лагерного восстания за все годы Второй мировой войны - в нацистском лагере смерти Собибор, которое состоялось 14 октября 1943 года.

Поезд будет в течение всего 2018 года курсировать между городами.

В экспозиции представлены подлинные документы о восстании в лагере и жизни главного его организатора. Среди экспонатов, например, воспоминания современников, архивные фотографии, фотокопии дневников самого Печерского. По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Мещерякова, в компании уже стало хорошей традицией делать поезда и железнодорожные вокзалы страны площадками для выставок и социально-культурных мероприятий, зрителями и участниками которых становятся миллионы пассажиров.

Что интересно, экспонаты можно увидеть не только пассажирам фирменного поезда. В зале ожидания Казанского вокзала, а также в Ростове-на-Дону расположены стенды, с которыми может ознакомиться любой желающий. В Москве в здании вокзала открылась и будет работать выставка, подготовленная Российским военно-историческим обществом (РВИО) и ОАО "РЖД".

Именем Александра Печерского уже названы улицы в Ростове-на-Дону, Кременчуге, Москве и в одном из городов Израиля, он посмертно награжден орденом Мужества, в его честь поставлен памятник в Тель-Авиве.

"В 2018 году исполняется 75 лет с момента восстания и 109 лет со дня рождения Александра Печерского, поэтому мы и обратились в РЖД с инициативой разместить экспозицию, посвященную Печерскому, в скором поезде Москва - Ростов-на-Дону и встретили полное взаимопонимание", - рассказал "Российской газете" исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. И отметил, что экспозицию можно посмотреть и в Интернете.

"Выставка-экспозиция сделана на основе материалов, которые были предоставлены Фондом Александра Печерского", - подчеркнул Кононов. "Четыреста пятьдесят тысяч наших военнопленных за годы войны бежали из нацистских лагерей. Таким был и Александр Печерский", - резюмировал научный директор РВИО Михаил Мягков.

В Ростове-на-Дону встреча необычного поезда прошла трогательно и необычно. На перрон, как будто из кинохроники прошлого века, пришли женщины с букетами цветов, юноши и девушки в форме солдат Великой Отечественной войны.

"Отец был очень скромным человеком и никогда не злоупотреблял своим подвигом, - рассказывает 84-летняя дочь героя Элеонора Гриневич (Печерская). - Он вообще не любил рассказывать о событиях тех страшных лет. Только когда 14 октября в нашем доме собирались участники восстания, то речь заходила о восстании в Собиборе. Душевная травма осталась с отцом на всю жизнь. Сильный и мужественный человек не мог слышать детский плач и тоже начинал плакать, как ребенок".

Дети и праправнуки Александра Печерского с нетерпением ждут 24 апреля выхода на экран кинофильма Константина Хабенского "Собибор". "Впервые в истории отечественного кинематографа премьера военной драмы состоится не в Москве, а в городе, где живут потомки несломленного концлагерем советского офицера Александра Печерского", - сообщил председатель правления фонда "Памяти Александра Печерского" Илья Васильев.