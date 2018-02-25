Новости

Испания отправила домой почетного консула Финляндии в Барселоне 04:08
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,4 03:55
Президент РФ подписал госпрограмму вооружения 03:51
Израильский истребитель был сбит Сирией из-за ошибки пилотов 03:43
Число пострадавших при взрыве в Лестере возросло до шести 03:32
Ребенок из РФ умер после визита к стоматологу в Казахстане 03:17
Вузы США решили не наказывать участвующих в демонстрациях студентов 03:12
Чехия предложит Турции обменять курдского политика на своих граждан 03:05
Новым вице-премьером Австралии станет Майкл Маккормак 02:24
В Верховной раде пожаловались на отсутствие у Украины друзей 02:10
Из-за аномально холодной погоды в школах Рима отменили занятия 01:53
СМИ: При налете ВВС коалиции в Сирии погибли 29 человек 01:43
Опубликовано видео с места взрыва в Великобритании 01:20
Huawei представила ультратонкий ноутбук 01:11
Пресс-секретарь Кадырова прокомментировал действия политиков Латвии 00:52
Компания Samsung представила две новые модели смартфонов 00:24
СМИ: В английском городе Лестер произошел взрыв 25.02.2018
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с олимпийцами 25.02.2018
Сообщества онкологов проведут конкурс исследовательских проектов 25.02.2018
На красной ветке восстановили движение после инцидента с пассажиром 25.02.2018
В Северной Осетии река Ардон стала оранжевой 25.02.2018
Марш памяти Бориса Немцова прошел в столице без эксцессов 25.02.2018
Боевики в Сирии вновь обстреляли районы Дамаска из минометов 25.02.2018
Умерла звезда индийского кино Шридеви 25.02.2018
Торговый центр "Охотный ряд" эвакуировали в Москве 25.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Как будет проводиться техосмотр по новым правилам
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 22-25 февраля
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
В "РГ" пройдет встреча-фотовыставка писателя Николая Черкашина
25.02.2018 21:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

До станции Подвиг

В поезде Москва - Ростов открылась экспозиция о восстании в лагере Собибор
Текст: Николай Грищенко, Тарас Фомченков
Российская газета - Столичный выпуск №7504 (41)
В вагонах фирменного поезда, который накануне отправился с Казанского вокзала Москвы в Ростов-на-Дону, открылась экспозиция, посвященная советскому офицеру Александру Печерскому. Он был организатором единственного успешного лагерного восстания за все годы Второй мировой войны - в нацистском лагере смерти Собибор, которое состоялось 14 октября 1943 года.

Поезд будет в течение всего 2018 года курсировать между городами.

В экспозиции представлены подлинные документы о восстании в лагере и жизни главного его организатора. Среди экспонатов, например, воспоминания современников, архивные фотографии, фотокопии дневников самого Печерского. По словам заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Анатолия Мещерякова, в компании уже стало хорошей традицией делать поезда и железнодорожные вокзалы страны площадками для выставок и социально-культурных мероприятий, зрителями и участниками которых становятся миллионы пассажиров.

Фото: Диана Нахушева
Посмертный орден отца через 70 лет вручили дочери

Что интересно, экспонаты можно увидеть не только пассажирам фирменного поезда. В зале ожидания Казанского вокзала, а также в Ростове-на-Дону расположены стенды, с которыми может ознакомиться любой желающий. В Москве в здании вокзала открылась и будет работать выставка, подготовленная Российским военно-историческим обществом (РВИО) и ОАО "РЖД".

Именем Александра Печерского уже названы улицы в Ростове-на-Дону, Кременчуге, Москве и в одном из городов Израиля, он посмертно награжден орденом Мужества, в его честь поставлен памятник в Тель-Авиве.

"В 2018 году исполняется 75 лет с момента восстания и 109 лет со дня рождения Александра Печерского, поэтому мы и обратились в РЖД с инициативой разместить экспозицию, посвященную Печерскому, в скором поезде Москва - Ростов-на-Дону и встретили полное взаимопонимание", - рассказал "Российской газете" исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов. И отметил, что экспозицию можно посмотреть и в Интернете.

"Выставка-экспозиция сделана на основе материалов, которые были предоставлены Фондом Александра Печерского", - подчеркнул Кононов. "Четыреста пятьдесят тысяч наших военнопленных за годы войны бежали из нацистских лагерей. Таким был и Александр Печерский", - резюмировал научный директор РВИО Михаил Мягков.

В Ростове-на-Дону встреча необычного поезда прошла трогательно и необычно. На перрон, как будто из кинохроники прошлого века, пришли женщины с букетами цветов, юноши и девушки в форме солдат Великой Отечественной войны.

Чему могли бы научить современных подростков их сверстники из 1941 года

"Отец был очень скромным человеком и никогда не злоупотреблял своим подвигом, - рассказывает 84-летняя дочь героя Элеонора Гриневич (Печерская). - Он вообще не любил рассказывать о событиях тех страшных лет. Только когда 14 октября в нашем доме собирались участники восстания, то речь заходила о восстании в Собиборе. Душевная травма осталась с отцом на всю жизнь. Сильный и мужественный человек не мог слышать детский плач и тоже начинал плакать, как ребенок".

Дети и праправнуки Александра Печерского с нетерпением ждут 24 апреля выхода на экран кинофильма Константина Хабенского "Собибор". "Впервые в истории отечественного кинематографа премьера военной драмы состоится не в Москве, а в городе, где живут потомки несломленного концлагерем советского офицера Александра Печерского", - сообщил председатель правления фонда "Памяти Александра Печерского" Илья Васильев.

Главное сегодня

Путин: Бойцовские качества всегда отличали нашу "ледовую дружину"
Россия создаст противоспутниковый самолет с лазером
Умер создатель "Нивы" и "восьмерки" Георгий Мирзоев
МИД РФ пообещал пресекать попытки срыва политического процесса в САР
Украина приготовилась к масштабной войне с Россией