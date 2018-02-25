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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мордовские светотехники вошли в жюри Евразийской премии "Золотой фотон"

Представители саранского Научно-исследовательского института источников света (НИИИС) имени Лодыгина выступили экспертами Евразийской светотехнической премии "Золотой фотон".
Фото: НИИИС имени Лодыгина Фото: НИИИС имени Лодыгина
Фото: НИИИС имени Лодыгина

Итоги авторитетного конкурса были подведены в Москве.

Представленные на конкурс лампы и светильники проходили контроль в пяти отечественных независимых аккредитованных лабораториях. В их число входит и испытательная лаборатория НИИИС им. Лодыгина.

Кроме того, номинантов премии "Золотой Фотон" оценивали ведущие представители отрасли. В качестве эксперта в составе независимого жюри работал и генеральный директор НИИИС им. Лодыгина Олег Грицай.

Фото: АИР РМ
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- Сегодня вопрос ответственности производителей источников света и световых приборов за качество продукта стоит крайне остро. На рынке миллионы вариантов ламп и светильников, сотни или даже тысячи компаний. К сожалению, характеристики выпускаемой ими продукции зачастую не отвечают как заявленным требованиям, так и требованиям законодательства в области технического регулирования, - рассказал эксперт. - Не стоит забывать, что недостаточное, неравномерное или пульсирующее освещение негативно сказывается на здоровье человека. Мы проводим примерно две трети нашей жизни в помещениях с искусственным освещением. Премия "Золотой Фотон" - это эффективный способ сделать окружающую жизнь светлее и лучше.

Олег Грицай подчеркнул, что специалисты аккредитованной испытательной лаборатории НИИИС им. Лодыгина открыты к диалогу и плодотворной работе с производителями и потребителями световых приборов, ценящими качество света.

Справка "РГ"

Испытательная лаборатория НИИИС им. Лодыгина была создана в начале 70-х годов для контрольных испытаний продукции, выпускаемой 15 электроламповыми предприятиями Советского Союза. С тех пор она периодически переоснащалась и расширяла область деятельности. В 2014 году НИИИС им. Лодыгина получил поддержку от Министерства экономического развития РФ и Министерства промышленности, науки и новых технологий РМ. В рамках федеральной программы содействия развитию пилотных инновационных кластеров была проведена глобальная модернизация оборудования. В переоснащение лаборатории было инвестировано свыше 60 миллионов рублей. Обновленный комплекс оборудования, опыт и компетенции специалистов лаборатории позволяют качественно и быстро провести тестирование изделия на соответствие требованиям стандартов.

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