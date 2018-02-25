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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Накрутили счетчики

Коммунальщики Кузбасса принуждали граждан заменять прибор учета и проводить их поверку за свой счет
Российская газета - Федеральный выпуск №7504 (41)
Нарушения выявили работники прокуратур, проверившие, как соблюдаются жилищные права жителей Кемеровской области при оказании им дополнительных услуг в сфере ЖКХ.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Чем обернется оплата услуг ЖКХ в обход управляющих компаний

Так, прокуратура Ленинска-Кузнецкого установила, что две энергокомпании требовали, чтобы граждане провели поверку или замену приборов учета. Позже людям выдавали акты, в которых об обстоятельствах, вызвавших необходимость поверять счетчики, не было сказано ничего. Руководителям компаний внесены представления.

Совершенно необоснованные расходы хотели "повесить" на собственников помещений коммунальщики в Тисульском районе. Одна из управляющих компаний оповестила жильцов, что им необходимо поверить общедомовой счетчик тепловой энергии. Расходы на эту процедуру УК собирались включить в плату за жилое помещение и коммуналку.

А в Новокузнецке решается вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как в многоквартирных домах Новоильинского района неизвестные расклеивали объявления от имени МУП "Водоканал". Они тоже призывали граждан к установке либо поверке приборов учета. Но, как выяснилось, "Водоканал" в качестве действующего юрлица на территории Кемеровской области не зарегистрирован.

Не ужесточив лицензионных требований, порядка с УК не навести

Факт того, что бланки свидетельств поверки приборов учета от имени аккредитованных организаций распространяют неизвестные лица, установила и прокуратура Прокопьевского района. Вопрос о возбуждении уголовного дела также решается.

Компетентно

Светлана Калинина, член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды:

- В ближайшее время должны вступить в силу прямые договоры о расчетах потребителей коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями. Главная причина - с ужесточением лицензионных требований управляющие компании будут меняться, что называется, как перчатки. И важно, чтобы в такой ситуации не возникло разночтений по оплате ресурсов, чтобы все жители платили в одно "окно". А не ужесточив лицензионных требований, порядка с УК мы не наведем. К сожалению, у тех УК, с которыми я познакомилась во время поездки в Кузбасс, отношение к потребителям совершенно недопустимое.

Что же касается закона о прямых платежах, то он нуждается в доработке. При этом информация по тарифообразованию должна быть открыта.

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