В школе Красноярского края рухнула крыша

В школе деревни Альгинка Ирбейского района Красноярского края обрушилась крыша. Об этом со ссылкой на депутата краевого заксобрания Александра Глискова, сообщили РИА Новости. Известно, что представители Минобразования региона подтвердили информацию.

Известно о ЧП стало в воскресенье, хотя само обрушение потолка в спортзале школы произошло еще 23 февраля. В этот день людей в здании не было, поэтому никто не пострадал.

Как отмечает агентство, об аварийном состоянии здания известно было давно, но по словам депутата, администрация района заверила власти Красноярского края, что справится с проблемой самостоятельно. Учеников еще с 16 февраля начали возить в школу соседнего поселка.

Кроме учебных классов в здании школы находились библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.