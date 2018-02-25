В отношении нескольких сотрудников республиканского МВД возбуждено уголовное дело. По информации "РГ", в рамках расследования задержан начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Дагестану.

Как полагает следствие, должностные лица управления уголовного розыска республиканского МВД представили фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы. Как полагает источник "РГ" в силовых структурах республики, задерживать полковника за столь незначительное правонарушение никто бы не стал: "Данный факт может говорить о начале "большой чистки" в правоохранительных структурах". ГП возбудила 71 уголовное дело по итогам проверок в Дагестане