В Северной Осетии река Ардон стала оранжевой

Сегодня на "Зеленую линию" минприроды Северной Осетии поступил сигнал от жителей поселка Мизур, которые сообщили, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет.
Как сообщили в ведомстве на своей странице в Instagram, на место сразу же выехали экологи минприроды. В ситуации разбирались совместно с властями поселка.
Как оказалось, в результате потепления грунтовые воды проникли в шахту, где когда-то проводились горные выработки. Сейчас она бесхозная. Через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент утечка прекратилась.
"Ситуация под контролем Мизурской администрации. По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны. Тем не менее, специалистами для подтверждения факта взяты пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон", - добавили в минприроды РСО-Алания.
Лабораторные результаты будут готовы в ближайшее время и переданы в управление Росприроднадзора по РСО-Алания.
Сегодня на "Зеленую линию" Минприроды республики от жителей поселка Мизур поступил сигнал о том, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. На место оперативно выехали экологи Минприроды РСО-Алания. Ситуацию начали прояснять совместно с АМС поселка Мизур. На самом деле, в результате потепления грунтовые воды стали проникать в шахту, где когда-то проводились горные выработки. Сейчас шахта бесхозная. Как прокомментировали в АМС пос. Мизур, через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации. По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны. Тем не менее, специалистами для подтверждения факта взяты пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон. Лабораторные результаты будут готовы в ближайшее время и для дальнейшего использования в надзорной деятельности переданы в Управление Росприроднадзора по РСО-Алания, осуществляющих федеральный государственный экологический надзор на территории республики. #экология #окружающаясреда #водныеобъекты #рекисевернойосетии #ардон