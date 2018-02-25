В Северной Осетии река Ардон стала оранжевой

Сегодня на "Зеленую линию" минприроды Северной Осетии поступил сигнал от жителей поселка Мизур, которые сообщили, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет.

Как сообщили в ведомстве на своей странице в Instagram, на место сразу же выехали экологи минприроды. В ситуации разбирались совместно с властями поселка.

Как оказалось, в результате потепления грунтовые воды проникли в шахту, где когда-то проводились горные выработки. Сейчас она бесхозная. Через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент утечка прекратилась.

"Ситуация под контролем Мизурской администрации. По мнению экологов, подобное загрязнение реки Ардон не представляет угрозы для речной фауны. Тем не менее, специалистами для подтверждения факта взяты пробы сточных вод из места смыва, а также ниже по течению реки Ардон", - добавили в минприроды РСО-Алания.

Лабораторные результаты будут готовы в ближайшее время и переданы в управление Росприроднадзора по РСО-Алания.