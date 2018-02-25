Экспедиция "От Балтики до Арктики" побывала в нефтяной столице России

На шестой день пути экспедиция "От Балтики до Арктики" доехала до Ухты, города, откуда пошла вся российская нефтедобыча.

За последние десятилетия Ухта значительно преобразилась. Здесь стали появляться кинотеатры, разбиваться скверы, а летом на площади перед Городским дворцом культуры откроется фонтан.

- Мы делаем все, чтобы людям было приятно здесь жить, - подчеркнул глава администрации Ухты Магомет Османов во время встречи с участниками автоэкспедиции. Мэр расспросил путешественников о дороге и первых впечатлениях от города и рассказал о планах развития Ухты. А гости, в свою очередь, приняли Магомета Османова в почетные участники экспедиции. На память о встрече ему вручили экспедиционные шапку и шарф с коми оберегами.

Заместитель главы администрации Ухты Марина Метелева показала путешественникам обновленный Дворец культуры. Он был капитально отремонтирован в августе прошлого года. Сейчас сюда с концертами приезжают известные артисты, в секциях и кружках занимаются сотни детей.

Преображение дворца культуры - знаковое событие для города. Дело в том, что Ухте долгое время нельзя было строить ни театров, ни ДК, ни концертных залов.

Хранитель историко-краеведческого музея Ухты Ирина Борисова говорит, что в 70-е и 80-е годы такие объекты разрешали строить только в городах численностью более 100 тысяч жителей. "Стотысячником" Ухта стала лишь в 1985 году, а до этого городские власти шли на различные ухищрения, чтобы "пробить" любой крупный объект.

Так, в 1980-м году в городу запретили строить Дворец культуры. Получить "добро" удалось лишь после того как чиновников из Министерства культуры СССР убедили в том, что в Ухте технической интеллигенции негде собираться, и специально для встреч сотрудников добывающих компаний на Комсомольской площади был построен Дворец культуры и техники.

К слову, предствителей интеллигенции, как технической, так и творческой, в Ухте много. Неудивительно, ведь это - ссыльный край. С 1929 года сюда отправляли осужденных. Ученые до сих пор спорят, сколько из них было узников совести. Но именно репрессированные ученые, инженеры и художники фактически создали неповторимый и трагический образ Ухты. Так, на Октябрьский площади стоит бронзовый памятник Пушкину. Это копия. Оригинальная статуя была установлена в нескольких метрах отсюда.

Ее автор - осужденный Ухтинско-Печорского исправительно-трудового лагеря (УхтПечлага) Александр Бруни. До заключения он был авиаконструктором и попал под суд за знакомство с французами. Доказательств того, что Бруни занимался шпионажем, краеведы не нашли, зато доподлинно известно, что в 1935 году его направили в Ухту. В лагере Александр Бруни проявил себя еще и как художник и скульптор. В 1939 году руководитель УхтПечлага Александр Морозов дал заключенному задание сделать памятник Александру Пушкину к 100-летию со дня смерти поэта. Из материалов у Бруни были лишь кирпичи, цемент и немного гипса. Памятник сразу стал местной достопримечательностью. Но скульптор этого не увидел: Бруни расстреляли.

А памятник, между тем, стоял безымянным. Его трагическую историю ухтинцы узнали лишь в 70-е годы благодаря местному краеведу Александру Козулину.

Всего через УхтПечлаг прошло от 55 до 90 тысяч человек.

Труд заключенных использовался на строительстве железной дороги, также они возводили жилые дома прокладывали инженерные сети. Но в основном они работали на нефтепромыслах. Первая партия легкой нефти из ухтинской скважины была получена в 1930 году.

К слову, про то, что здешние края богаты нефтью, люди знали давно. На реке Ухта еще с древности видели масляные пятна, а в 1597 году образцы местной нефти были доставлены в Москву. В 1745 году на Ухте появился первый нефтяной завод. Основал его промышленник Федор Прядунов. Добыча велась примитивнейшим образом. В центре реки ставился сруб в форме колодца, и нефть собирали ведрами.

Правда, что с ней делать никто тогда не знал. На основе нефти изготовляли мази и микстуры. Но никакой пользы они не приносили, более того, люди от таких лекарств даже умирали. Промысел Прядунова не только не приносил никакого дохода, первый российский нефтяник даже оказался в долговой из-за неоплаченной пошлины в размере 35 рублей.

До двадцатых годов прошлого века в район Ухты ехали в основном романтики и авантюристы. Что делать с этой территорией при царской власти не знали. Всерьез обсуждалась даже идея переселения людей в более благоприятные климатические условия. По-новому взглянул на здешние земли Владимир Ленин. Страна тогда взяла курс на индустриализацию, и именно с подачи вождя народов в районе Ухты начали нефтеразведку. Поэтому к личности Ленина в Ухте относятся с большой теплотой. На горе Ветлосян, возвышающейся над городом, установлен памятник Ленину - это профиль из металла высотой с пятиэтажный дом. Пару лет назад памятник хотели убрать, но ухтинцы высказались резко против.

Проехав по Ухте, участники автоэкспедиции убедились, что это довольно большой и симпатичный город.Туристов здесь, правда, почти не бывает. Основные гости здесь - вахтовики и командированные. Но ухтинцы не обижаются.

- До нас-то дорогу проложили относительно недавно, - рассказывает ухтинец Иван Вылко. Он приехал сюда с Украины более 40 лет назад. - В первое время жизнь здесь кипела только зимой, когда работал зимник до Сыктывкара. Даже газопровод мы зимой строили, представляете! А летом здесь были сплошные болота.

Сейчас путь от Ухты до Сыктывкара не превышает четырех часов. И все благодаря строительству магистрали. Но если на юг добраться из Ухты можно без проблем, то на пути до Печоры есть участок зимника с ледовой переправой.

Его участники автоэкспедиции протестировали на себе, ведь как раз Печора стала следующей после Ухты точкой путешествия.

Зимник длиной 40 километров автоколонна преодолела за полтора часа.

На пути автоэкспедиции еще две таких дороги: до Усинска и до Нарьян-Мара.



Справка "РГ"

Автоэкспедиция "От Балтики до Арктики" организована "Российской газетой" и информационным агентством БНК. 19 февраля втоколонна выехала из Петербурга. Путешественники уже успели побывать в Тихвине, Тотьме Вологде, Великом Устюге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре и Сосногорске.